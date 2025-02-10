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Под Краснодаром фрагменты украинского БПЛА рухнули на дом беременной женщины

SHOT: обломки сбитого БПЛА упали на дом беременной женщины в поселке Афипский
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Freepik

Беременная женщина находилась в частном жилом доме в поселке Афипский в Краснодарском крае, на который упали обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В материале отмечается, что 32-летняя жительница населенного пункта должна родить в ближайшее время. После того как на ее дом рухнули фрагменты дрона, врачи скорой помощи доставили будущую маму в медицинское учреждение в станице Северская.

«[Здесь] врачи будут наблюдать за ее состоянием», — уточнили журналисты.

По их информации, в результате инцидента в доме загорелась газовая труба. Кроме того, повреждения получил фасад здания. Ожидается, что строение отремонтируют в скором времени.

10 февраля министерство обороны РФ заявило, что ночью в регионах страны сбили 15 украинских БПЛА. Семь из них перехватили в воздушном пространстве Краснодарского края.

При этом обломки одного из уничтоженных дронов упали на частный жилой дом в поселке Афипский. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что после этого на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее фрагменты сбитого украинского БПЛА рухнули на жилой комплекс в городе Краснодаре.

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