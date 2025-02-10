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Солдат ВСУ перебросили с с Красноармейского направления в Волчанские Хутора

ТАСС: группу ВСУ перебросили с Красноармейского направления в Волчанские Хутора
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Thomas Peter/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило группу солдат с Красноармейского направления в населенный пункт Волчанские Хутора в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Местные жители сообщают, что в Волчанские Хутора переброшена с покровского направления группа ВСУ», — говорится в сообщении.

Также в ночь на 10 февраля стало известно, что командование украинской армии перебросило в Суджанский район Курской области более 320 человек из резервов.

7 февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделение Вооруженных сил Украины, которое Киев собирался использовать в боях на Купянском направлении, спешно покинуло находящийся в Харькове пункт временной дислокации. По его словам, это подразделение совсем недавно прибыло в Харьков с полигона, чтобы провести ротационные мероприятия в Купянском районе.

Ранее украинский военнопленный рассказал, как обучали бойцов ВСУ в Германии.

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