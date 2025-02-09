RT: в Германии бойцам ВСУ переводили с немецкого на русский

В Германии бойцам Вооруженных сил Украины приходилось при обучении переводить с немецкого языка на русский. Об этом военкору RT Александру Яремчуку рассказал украинский военный, который сдался в плен в Курской области военнослужащим 22-го мотострелкового полка ВС России.

Военнопленный отметил, что на обучение в Германии не брали тех, у кого были татуировки со свастикой, а подобных только в его батальоне было около 20 человек.

По словам солдата, в рядах ВСУ сейчас в основном мобилизованные, которые не смогли откупиться. Тех, кто заключал контракт, либо почти не осталось в живых, либо они служат в Нацгвардии, заключил мужчина.

До этого первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что около 70% вооружений ВСУ на поле боя на Украине – это военная помощь со стороны западных союзников Киева.

При этом, по словам Гаврилюка, «полная потребность» ВСУ в обеспечении армии всем необходимым никогда не обеспечивалась Западом.

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