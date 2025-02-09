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Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС РФ за сутки отразили три контратаки ВСУ в курском приграничье
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские бойцы группировки войск «Север» отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Отражены три контратаки противника», — отметили в ведомстве.

Вооруженные силы РФ нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в районах Суджи, Лебедевки, Гоголевки, Гончаровки, Заолешенки, Ивашковского, Богдановки, Колмакова, Первого Княжьего, Второго Княжьего, Рубанщины, Мартыновки, Мирного, Никольского, Свердликово и Южного.

Помимо этого, российская авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 15 населенных пунктов Курской области, а также восьми населенных пунктов Сумской области Украины.

За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье более 320 военных, пять танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, 16 боевых бронемашин, 26 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, два склада боеприпасов, пункт управления БПЛА, а также радиолокационную станцию контроля воздушного пространства RADA (Израиль).

Накануне сообщалось, что 10 украинских пограничников попытались сбежать из одного из населенных пунктов в Курской области, но попали под огонь заградительных отрядов. Инцидент произошел в районе села Свердликово. В настоящее время бойцы ВСУ минируют подъезды к Свердликово. Российские военные, в свою очередь, продолжают выбивать противника из опорных пунктов на данном участке фронта.

Ранее российская армия сорвала контрнаступление ВСУ на Уланок и Черкасскую Конопельку в Курской области.

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