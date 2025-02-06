Военный блогер опубликовал видео «прожарки» техники ВСУ в Курской области

Военный блогер Владимир Романов опубликовал кадры отражения нового наступления украинской армии в Курской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа».

Обнародованные кадры были сняты рядом с населенным пунктом Черкасская Конопелька Суджанского района.

В своем блоге Романов назвал действия российских военных «активной прожаркой» и отметил, что в ходе боя была подбита головная машина, остальные бронеавтомобили ВСУ пытались объехать атакованную территорию по узкой дороге.

До этого Telegram-канал Mash писал, что украинская армия перевела подразделения в сторону села Уланок Курской области, чтобы вернуть под огневой контроль трассу от Сум до Суджи. По данным журналистов канала, наступление украинской армии на данном направлении началось рано утром. Командование ВСУ перебросило к селу Уланок порядка 500 солдат.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области.