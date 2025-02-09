В США оценили поставки французских истребителей Украине

Французские истребители Mirage 2000, которые поставили Украине, не поменяют ход конфликта. Об этом пишет американский журнал National Interest (NI).

«Самолеты Mirage 2000 вместе с доставленными Киеву истребителями F-16, возможно, усилят воздушные подразделения Украины, но на ход зашедшего в тупик текущего конфликта не повлияют», — сказано в статье.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

9 февраля официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что отправка французских истребителей Mirage 2000 в зону конфликта лишь сильнее загоняет ситуацию в тупик для Украины и ее западных партнеров.

6 февраля глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получила первую партию истребителей Mirage 2000. Президент республики Эммануэль Макрон анонсировал поставки воздушных судов в зону конфликта еще в июне 2024 года.

Комментируя ситуацию, посол Москвы в Париже Алексей Мешков назвал передачу французских истребителей Киеву примером бесплатной утилизации. Он выразил уверенность, что одна из главных причин поставок западного оружия на Украину заключается в стремлении США и их союзников избавиться от бывшей в употреблении техники.

Ранее в «Ростехе» сравнили истребители Mirage 2000 и F-16 с российскими.