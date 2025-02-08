В Ростехе сравнили истребители Mirage 2000 и F-16 с российскими

Французские самолеты-истребители Mirage 2000 по летно-техническим характеристикам схожи с американскими F-16 и значительно уступают современным российским истребителям в дальности работы по воздушным целям. Об этом заявили в «Ростехе».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В российской корпорации охарактеризовали французский самолет как морально устаревший, посредственный самолет с очень короткой «рукой». Эффективная дальность работы Mirage по воздушным целям оценивается максимум в 50 километров, в то время как российские истребители Су-35С, Су-30СМ2 или МиГ-31 способны уничтожить цель на расстоянии нескольких сотен километров.

В «Ростехе» полагают, что в качестве истребителя Mirage, как и американский F-16, может быть применен только в глубоком тылу, где он будет «охотиться» за крылатыми ракетами и дальними беспилотниками ВС России, успешно поражающими цели украинской армии. Также французские самолеты могут быть задействованы как носители крылатых ракет SCALP/Storm Shadow.

6 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина получила первую партию истребителей Mirage, произведенных во Франции. Он напомнил, что президент страны Эммануэль Макрон впервые анонсировал поставки воздушных судов в зону конфликта в июне 2024 года.

Ранее посольство России обвинило Францию в эскалации конфликта на Украине из-за поставок ей Mirage.