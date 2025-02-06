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Посол РФ во Франции назвал поставку Киеву Mirage примером бесплатной утилизации

Посол РФ Мешков: поставка Киеву Mirage — пример бесплатной утилизации
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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Посол РФ во Франции Алексей Мешков назвал поставки Украине истребителей Mirage примером бесплатной утилизации. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, первая мотивация Запада в вопросе поставок оружия Вооруженным Силам Украины — утилизация бывшего в употреблении оружия.

«‎Ты либо должен заплатить большие деньги, чтобы это все распилить, либо просто передать на Украину и записать в свой актив, что вот, очередные миллионы евро помощи. Ярким примером является поставка самолетов Mirage 2000, которые - многие из нас помнят, как они в детстве еще летали на авиасалонах»‎, — прокомментировал Мешков.

6 февраля 2025 года стало известно о первых поставках на Украину истребителей Mirage.

Министр обороны республики Себастьян Лекорню отметил, что французский президент Эммануэль Макрон впервые анонсировал поставки воздушных судов в зону конфликта в июне 2024 года. Лекорню уточнил, что управлять истребителями будут обученные украинские пилоты. Летчики принимали участие в тренировках за рубежом на протяжении нескольких месяцев.

26 января глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что истребители Mirage поступят на Украину в течение первого квартала текущего года.

Ранее в Госдуме предупредили Францию о риске «по полной» втянуться в конфликт на Украине.

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