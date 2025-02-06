Посол РФ во Франции назвал поставку Киеву Mirage примером бесплатной утилизации

Посол РФ во Франции Алексей Мешков назвал поставки Украине истребителей Mirage примером бесплатной утилизации. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, первая мотивация Запада в вопросе поставок оружия Вооруженным Силам Украины — утилизация бывшего в употреблении оружия.

«‎Ты либо должен заплатить большие деньги, чтобы это все распилить, либо просто передать на Украину и записать в свой актив, что вот, очередные миллионы евро помощи. Ярким примером является поставка самолетов Mirage 2000, которые - многие из нас помнят, как они в детстве еще летали на авиасалонах»‎, — прокомментировал Мешков.

6 февраля 2025 года стало известно о первых поставках на Украину истребителей Mirage.

Министр обороны республики Себастьян Лекорню отметил, что французский президент Эммануэль Макрон впервые анонсировал поставки воздушных судов в зону конфликта в июне 2024 года. Лекорню уточнил, что управлять истребителями будут обученные украинские пилоты. Летчики принимали участие в тренировках за рубежом на протяжении нескольких месяцев.

26 января глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что истребители Mirage поступят на Украину в течение первого квартала текущего года.

Ранее в Госдуме предупредили Францию о риске «по полной» втянуться в конфликт на Украине.