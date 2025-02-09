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В МИД РФ раскритиковали поставки французских Mirage 2000 на Украину

Захарова: поставки Mirage 2000 на Украину только загоняют ситуацию в тупик
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ZUMA Press/Global Look Press

Отправка французских истребителей Mirage 2000 в зону конфликта лишь сильнее загоняет ситуацию в тупик для Украины и ее западных партнеров. Такое заявление в ходе интервью для РИА Новости сделала официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

По ее словам, США и их союзники своими же руками создали «enfant terrible» («несносного ребенка») в лице украинского лидера Владимира Зеленского. Из-за этого Киев требует от западных государств все больше денег и вооружений, и им приходится время от времени «подбрасывать» дополнительную финансовую и военную помощь.

«Это (поставки Mirage 2000 — «Газета.Ru») очередное действо, которое, к сожалению, загоняет ситуацию в еще больший тупик», — подчеркнула дипломат.

6 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получила первую партию истребителей Mirage 2000. Президент республики Эммануэль Макрон анонсировал поставки воздушных судов в зону конфликта еще в июне 2024 года.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Комментируя ситуацию, посол Москвы в Париже Алексей Мешков назвал передачу французских истребителей Киеву примером бесплатной утилизации. Он выразил уверенность, что одна из главных причин поставок западного оружия на Украину заключается в стремлении США и их союзников избавиться от бывшей в употреблении техники.

Ранее французский аналитик счел бесполезными поставки Mirage 2000 в зону украинского конфликта.

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