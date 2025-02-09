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Хинштейн рассказал об обстрелах ВСУ деревни в Курской области

Хинштейн: Девять частных домов повреждены из-за обстрела ВСУ в Курской области
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал об обстрелах Вооруженными Силами Украины (ВСУ) деревни в Курской области. Пострадавших нет, об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела ВСУ в Рыльском районе д. Слободка пострадали девять частных жилых домов, там выбиты стекла и повреждена кровля, коммунальная инфраструктура не пострадала. По моему поручению на место выезжал глава Рыльского района Андрей Белоусов, он лично удостоверился в том, что пострадавших среди населения, слава Богу, нет»‎, — написал Хинштейн.

Он добавил, что в данный момент идут работы по закрытию теплового контура.

До этого сообщалось, что украинские пограничники попали под обстрел ВСУ при бегстве в Курской области.

Также в российских силовых структурах рассказали, что в настоящее время бойцы ВСУ минируют подъезды к Свердликово. Вооруженные силы РФ, в свою очередь, продолжают выбивать украинских военнослужащих из опорных пунктов на данном участке фронта.

8 февраля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 320 солдат в Курской области. При этом потери украинских формирований за все время боевых действий в российском регионе превысили 58 550 человек.

Ранее российские бойцы освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области.

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