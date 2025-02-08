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Названы суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 320 бойцов
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в курском приграничье более 320 военных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также за минувшие 24 часа российские военные уничтожили в Курской области десятки единиц техники ВСУ: два танка, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты, 13 боевых бронемашин, 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, пять минометов, две пусковые установки реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», инженерную машину разграждения «Pionierpanzer 2», а также три пункта управления беспилотниками.

8 февраля армейский вертолет Ми-28НМ выпустил авиационные ракеты по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничье Курской области. После авиаудара экипажи на предельно малой высоте выполнили противоракетное маневрирование. Уничтожение всех целей подтвердил авиационный наводчик.

Вечером 6 февраля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ отразили попытку контрнаступления украинской армии в Курской области. По данным ведомства, противник пытался нанести контрудар в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. ВСУ потеряли более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять боевых машин пехоты, бронетранспортер, восемь танков, 30 боевых бронированных машин и другую технику.

Ранее Зеленский связал нападение на Курскую область с принципами Трампа.

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