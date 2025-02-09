Группа украинских пограничников попыталась сбежать из одного из населенных пунктов в Курской области, но попала под огонь заградительных отрядов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, инцидент произошел в районе села Свердликово.

«10 украинских пограничников пытались сбежать <...>, но попали под огонь заградительного отряда», — подчеркнул он.

Также в российских силовых структурах рассказали, что в настоящее время бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют подъезды к Свердликово. Вооруженные силы РФ, в свою очередь, продолжают выбивать украинских военнослужащих из опорных пунктов на данном участке фронта.

8 февраля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 320 солдат в Курской области. При этом потери украинских формирований за все время боевых действий в российском регионе превысили 58 550 человек.

За день до этого подразделения ВС РФ сорвали контратаку украинских войск в Курской области. Сражения произошли в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

Ранее российские бойцы освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области.