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Подполье сообщило о сборе ВСУ на кладбище для попытки прорыва под Брянском

Подполье узнало о сборе ВСУ для попытки прорыва в Брянскую область
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают силы к российской границе в Сумской области Украины для попытки последующего прорыва в Брянскую область РФ. Об этом утверждает координатор подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По словам местных жителей, украинские солдаты собираются в районе кладбища в лесу в Барановке, где военные находятся уже довольно давно. Гражданских лиц в этот район не пускают.

Лебедев предположил, что оттуда украинские военные попробуют нанести удар по селу Лемешовка в Брянской области.

До этого координатор подполья заявил, что российские военнослужащие нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Сумами, этой группой Украина планировала пополнить войска в районе Суджи для дальнейшего продвижения.

В ночь на 1 февраля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования оборонно-промышленного комплекса страны. Минобороны РФ подтвердило успешное выполнение задачи, заявив о поражении всех запланированных целей.

Ранее в подполье рассказали об ударах по ВСУ в Сумской области.

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