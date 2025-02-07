Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили в сторону расположения ВСУ в пригороде Ахтырки

Российские войска нанесли удары в направлении расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Ахтырки в Сумской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, в Ахтырку уже дважды «прилетело».

«Местные товарищи писали про взрыв в западной части пригорода. Там есть известный пансионат «Буймеровка», на берегу реки Ворскла», — сказал подпольщик.

Он отметил, что украинские военные «облюбовали» этот санаторий.

«Есть техника, катаются на ней на позиции бывшего 664-го дивизиона, который тоже рядом», — добавил Лебедев.

До этого координатор пророссийского николаевского сопротивления сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили пункт временной дислокации украинской армии в Ахтырке. По предварительным данным, российские бойцы ликвидировали порядка 19 солдат ВСУ, около 30 получили ранения.

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