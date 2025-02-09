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Жителей Тамбовской области призвали укрыться в безопасных местах

В Тамбовской области объявлена опасность атаки беспилотников
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

На территории Тамбовской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приложение МЧС России.

В ведомстве призвали жителей региона укрыться в здании, под деревом или зайти в подъезд, паркинг, подземный переход.

До этого в Курской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность.

В ночь на 9 февраля Вооруженные силы Украины атаковали город Железногорск в Курской области. Как написал Telegram-канал Mash, около 2:00 были слышны взрывы, а над домами можно было увидеть яркие вспышки. Очевидцы также рассказали, что в Дмитровском районе города были видны низколетящие дроны.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее МИД России обратился к международным структурам из-за обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР.

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