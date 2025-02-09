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В Курской области объявлена ракетная опасность

В Курской области второй раз ночь объявлена ракетная опасность
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Таисия Лисковец/РИА Новости

В Курской области второй раз за ночь объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сказано в сообщении, опубликованном в 3:22 мск.

До этого о ракетной опасности в регионе сообщалось в 2:36 мск.

В ночь на 9 февраля Вооруженные силы Украины атаковали город Железногорск в Курской области. Как написал Telegram-канал Mash, около 2:00 были слышны взрывы, а над домами можно было увидеть яркие вспышки. Очевидцы также рассказали, что в Дмитровском районе города были видны низколетящие дроны.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее МИД России обратился к международным структурам из-за обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР.

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