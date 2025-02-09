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Медсестра спасла российского бойца во время обстрела ВСУ

МО: медсестра спасла раненого бойца, закрыв его собой во время обстрела ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Медсестра ефрейтор Людмила Болилая в ходе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца, приняв на себя все поражающие элементы и осколки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

По данным источника, Болилая, находясь на пункте управления, выбежала на поверхность во время обстрела, быстро сориентировалась в стремительно меняющейся обстановке. Затем, находясь под огнем противника, начала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым военнослужащим, а также подготовила российских бойцов к дальнейшей эвакуации.

«Людмила Болилая осталась исполнять свой врачебный долг, оказывая помощь тяжелораненому военнослужащему. Накрыв его собой, тем самым приняла все поражающие элементы и осколки на себя», — рассказал источник в Минобороны.

Медсестра сохранила жизнь российскому военнослужащему, однако сама, получив многочисленные ранения, была доставлена в полевой госпиталь. За проявленные героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, Болилая представлена командованием к государственной награде.

В июне председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, что российский военный хирург спас раненых солдат. Медик провел операцию семи спецназовцев и сразу после этого к медицинской палате подлетел дрон ВСУ. В результате хирург принял решение закрыть своим телом вход в эту палатку.

В свою очередь гвардии ефрейтор Владимир Аверин в одиночку спас 20 сослуживцев во время контратаки Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Аверин помог сослуживцам под шквальным огнем. Боец рисковал своей жизнью, но действовал, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ.

Ранее найденная в грязи икона спасла российского бойца в зоне СВО.

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