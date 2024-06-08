Военно-полевой хирург пожертвовал жизнью ради раненых бойцов спецназа

Российский военный хирург закрыл собой вход в палатку с семью ранеными солдатами. Об этом на полях ПМЭФ-2024 рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, пишет РИА Новости.

По словам Цивилевой, врач прооперировал семь спецназовцев. Сразу после этого к медицинской палате подлетел дрон.

«Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней», — добавила Цивилева.

До этого она заявила, что выдача автомобилей с ручным управлением для ветеранов специальной военной операции (СВО), лишившимся ног и не имеющим возможности поставить протез, стартует с 1 июня.

Позже с Цивилевой встретился президент РФ Владимир Путин, он поблагодарил фонд «Защитники Отечества» за работу.

Ранее в Ставрополе боец СВО спас ребенка, который распорол ногу штырем.