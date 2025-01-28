Найденная в грязи икона уберегла российского бойца в зоне СВО

Забайкальский казак Александр Абрамцев с позывным «Ворон» нашел в окопе икону Божьей Матери со своим именем, и она спасла его в зоне специальной военной операции (СВО). Видео с его рассказом опубликовал Telegram-канал «Защитники Отечества».

По словам Александра, он отправился на СВО, поскольку его прадед — генерал-майор Иван Шильников — принимал участие в Русско-японской и Первой мировой войнах, дед — в Великой Отечественной войне, а отец — в Чеченской.

Однажды Александр вместе с сослуживцами занял позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В окопах всегда грязь, и они (бойцы ВСУ. — Прим. ред.) использовали настилы. И в один прекрасный момент мы вместо настила нашли икону. Поднял, очистил. Оказалось, это очень старинная икона и сзади была надпись «Рабу Божьему Александру», — сообщил «Ворон».

Он отнес икону батюшке и спросил, что с ней делать. Священнослужитель ответил: «Эта икона тебя ждала». Позже батюшка благословил этой иконой весь батальон. Когда Александр вез ее с передовой, враг активно атаковал, и ни один из снарядов не причинил казаку вреда.

«Прижал ее к себе, всю дорогу молился и вот, довез», — отметил он.

В настоящее время икона стоит дома у Александра, который убежден, что она оберегает его семью.

До этого Telegram-канал «Военное дело» сообщал, что российский солдат выжил в зоне СВО благодаря иконе Богородицы, вложенной в военный билет. На опубликованном журналистами видео военнослужащий из Башкирии показал пробитый выстрелом документ, который он носил в нагрудном кармане.

Ранее крестик на шее спас российского бойца на СВО.