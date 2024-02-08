Российский военный ценой своей жизни пощадил экипаж сына, воюющего в ВСУ

Российскому танкисту пришлось встретиться в бою с собственным сыном, который воюет на стороне Украины на американской боевой машине пехоты (БМП) Bradley. Об этом рассказало издание Newsweek.

По данным издания, 19-летний молодой человек по имени Александр свое детство провел в России, но потом оказался на Украине. После начала боевых действий он отправился воевать в рядах ВСУ.

В одном из боев молодой боец на своей БМП вышел лоб в лоб на российский танк. Во время сражения российский военный понял, что сражается с сыном, поэтому перестал атаковать. Боец ВСУ рассказал, что после боя ему позвонил незнакомый мужчина, который представился отцом.

«Он сказал: «Сынок, как только я узнал, что это ты, я перестал стрелять». «Я подумал: «Ну и что?»» — рассказал военный.

Боец добавил, что после этого экипаж российского танка добили украинские дроны. В итоге танк его отца сгорел. «Наши FPV его добивали <...>. Ну, такова была его судьба», — заключил командир Bradley.

Украинские СМИ добавили, что Александр остается командующим Bradley в районе Авдеевки.

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