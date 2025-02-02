Российский танкист рассказал, как его спасла подаренная братом икона

Механик-водитель 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Алексей Крупин рассказал, как его спасла икона, которую ему подарил брат. Об этом пишет РИА Новости.

Он сообщил, что икона была у него в нагрудном кармане, а рядом с ней лежал телефон. Осколок пробил телефон и застрял в иконе. Мужчина поблагодарил брата за подарок, который спас ему жизнь.

До этого забайкальский казак Александр Абрамцев с позывным «Ворон» рассказал, как нашел в окопе икону Божьей Матери со своим именем, и она спасла его в зоне специальной военной операции. Он отнес икону батюшке и спросил, что с ней делать. Священнослужитель ответил: «Эта икона тебя ждала». Позже батюшка благословил этой иконой весь батальон. Когда Александр вез ее с передовой, враг активно атаковал, и ни один из снарядов не причинил казаку вреда.

Telegram-канал «Военное дело» также сообщал, что российский солдат выжил в зоне СВО благодаря иконе Богородицы, вложенной в военный билет. На опубликованном журналистами видео военнослужащий из Башкирии показал пробитый выстрелом документ, который он носил в нагрудном кармане.

Ранее российский боец 12 дней полз к сослуживцам и выжил.