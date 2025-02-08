Бойцы российской группировки войск «Север» за минувшие сутки отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, за последние 24 часа военные нанесли поражение формированиям 12 украинских бригад в районах населенных пунктов Суджа, Заолешенка, Казачья Локня, Малая Локня, Колмаков, Гоголевка, Лебедевка, Свердликово, Мирный, Никольский и Южный.

«Отражена одна контратака противника», — отмечается в сообщении.

8 февраля армейский вертолет Ми-28НМ выпустил авиационные ракеты по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничье Курской области. После авиаудара экипажи на предельно малой высоте выполнили противоракетное маневрирование. Уничтожение всех целей подтвердил авиационный наводчик.

До этого боец штурмового подразделения 352-го батальона Вооруженных сил РФ, участвовавший в освобождении села Русское Поречное Курской области, высказал предположение о мотивах жестоких действий украинских военных по отношению к мирному населению курского приграничья. Военный с позывным «Странник» связал расправы над мирными жителями со значительными потерями ВСУ в этой местности — по его словам, украинские формирования потеряли в районе Русского Поречного сотни человек и значительное количество техники. Таким образом ВСУ мстили за военные неудачи, считает боец.

Ранее эксперт оценил возможность новой атаки ВСУ на приграничье России.