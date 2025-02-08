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Эксперт оценил возможность новой атаки ВСУ на приграничье России

Эксперт Дандыкин: ВСУ будут совершать в приграничье рейды в духе террористов
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Evgeniy Maloletka/AP

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют возможности для того, чтобы осуществить еще одну масштабную попытку нападения на приграничье России. Об этом в беседе с mk.ru заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Он считает, что ВСУ не смогут собрать какие-то серьезные силы так, чтобы Вооруженные силы России не узнали и не нанесли превентивный удар по ним. Кроме того, по словам эксперта, граница РФ просматривается «на десятки километров, в режиме онлайн». Он выразил мнение, что противник если и будет предпринимать попытки атаковать, то уже в ближайшее время. Дандыкин объяснил это тем, что уже в марте закончится благосклонная к тяжелой военной бронетехнике, поскольку она снова будет вязнуть в грязи.

Новость дополняется.

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