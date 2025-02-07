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Боец РФ назвал причину расправы ВСУ над жителями Курской области

Боец ВС РФ: ВСУ устроили резню в Русском Поречном из мести за военные неудачи
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Боец штурмового подразделения 352-го батальона Вооруженных сил РФ, участвовавший в освобождении села Русское Поречное Курской области, высказал предположение о мотивах жестоких действий украинских военных по отношению к мирному населению. Его слова приводит РИА Новости.

В беседе с агентством боец с позывным «Странник» связал массовые убийства со значительными потерями ВСУ в этой местности — по его словам, украинские формирования потеряли в районе Русского Поречного сотни человек и значительное количество техники.

«Странник» выдвинул версию о том, что расправы над мирными жителями стали следствием мести за военные неудачи. Он назвал виновных в массовых убийствах «фашистскими выродками» и заявил о решимости российских войск продолжать наступательные действия до полного освобождения территории от украинских войск.

31 января официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко 31 января официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что пять военных ВСУ при вторжении в Курскую область расправились над 22 мирными жителями Русского Поречного. В связи с этим против них было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая совершение террористического акта.

Ранее из «Википедии» удалили статью о расправе ВСУ над мирными жителями в Курской области.

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