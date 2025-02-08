Российский вертолет ударил по украинским военнослужащим в Курской области

Минобороны России: вертолет Ми-28НМ ударил по ВСУ в курском приграничье

Армейский вертолет Ми-28НМ выпустил авиационные ракеты по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничье Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Экипаж вертолета в составе смешанной тактической группы выполнил боевую задачу по поддержке подразделений группировки войск «Север», отметили в ведомстве.

После авиаудара экипажи на предельно малой высоте выполнили противоракетное маневрирование. Уничтожение всех целей подтвердил авиационный наводчик, добавили в ведомстве.

Вечером 6 февраля Минобороны России сообщило, что ВС РФ отразили попытку контрнаступления украинской армии в Курской области. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ потеряли более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять боевых машин пехоты, бронетранспортер, восемь танков, 30 боевых бронированных машин и другую технику.

Кроме того, Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вражеской техники во время попытки контрнаступления. Техника ВСУ была ликвидирована расчетами FPV-дронов.

Ранее полковник раскрыл цель контратаки ВСУ в Курской области.