Новомлынск в Харьковской области перешел под контроль российских сил

Российские военнослужащие в ходе боевых действий взяли под свой контроль населенный пункт Новомлынск в Харьковской области. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».
Бойцы этой же группировки за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ударам подверглись места скопления украинских формирований у населенного пункта Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР) и около населенных пунктов Новая Кругляковка, Колодезное, Дорошовка, Кутьковка, Зеленый Гай, Песчаное, Кондрашовка в Харьковской области.
«Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер M113 производства США», — говорится в заявлении.
Кроме того, ВСУ лишились четырех станций радиоэлектронной борьбы и аналогичного количества орудий полевой артиллерии. Также российским силам удалось уничтожить пять складов, которые использовались для хранения боеприпасов.
Ранее журналисты сообщили о заходе российских подразделений в Харьковскую область с нового направления.