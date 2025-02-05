Минобороны РФ: военные взяли под контроль Новомлынск в Харьковской области

Российские военнослужащие в ходе боевых действий взяли под свой контроль населенный пункт Новомлынск в Харьковской области. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

Бойцы этой же группировки за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ударам подверглись места скопления украинских формирований у населенного пункта Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР) и около населенных пунктов Новая Кругляковка, Колодезное, Дорошовка, Кутьковка, Зеленый Гай, Песчаное, Кондрашовка в Харьковской области.

«Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер M113 производства США», — говорится в заявлении.

Кроме того, ВСУ лишились четырех станций радиоэлектронной борьбы и аналогичного количества орудий полевой артиллерии. Также российским силам удалось уничтожить пять складов, которые использовались для хранения боеприпасов.

Ранее журналисты сообщили о заходе российских подразделений в Харьковскую область с нового направления.