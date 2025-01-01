ВСУ обстреляли мирных жителей в ДНР, четверо ранены

Четыре мирных жителя ранены при обстреле Пантелеймоновки в ДНР

Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, написал в своем Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии ранены четыре мирных жителя поселка городского типа Пантелеймоновка», — заявил он.

Пантелеймоновка находится примерно в семи километрах южнее Горловки и входит в Горловский городской совет.

Также Приходько рассказал о ранении мирной жительницы Горловки в результате обстрела жилого массива «Комсомолец». Кроме того, в городе повреждены два гражданских автомобиля.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе работают химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из самых крупных населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе его население было более 250 тысяч человек.

Ранее украинский беспилотник атаковал пожарных в Горловке.