В Офисе Нетаньяху рассказали о состоянии израильских заложников после плена в ХАМАС

Переданные Израилю заложники палестинского движения ХАМАС выглядят ужасающе после 500 дней плена в секторе Газа. Об этом заявили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в соцсети X.

«Мы не оставим без ответа шокирующие кадры, которые мы увидели сегодня. Правительство Израиля взяло на себя обязательство вернуть всех похищенных и пропавших без вести лиц», — говорится в сообщении.

Накануне израильские заложники были переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК).

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в рамках соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Первый этап сделки, предусматривающий освобождение 33 израильских заложников в обмен на около тысячи палестинцев за 42 дня, уже включал два обмена. С начала перемирия значительно увеличились поставки гуманитарной помощи в Газу, а Израиль разрешил жителям возвращаться с юга на север анклава.

Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, создавшие координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС согласились начать переговоры о втором этапе, который может включать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и вывод израильских войск.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в уклонении от перемирия.