Президент Украины Владимир Зеленский назвал вторжение в РФ смыслом принципов президента США Дональда Трампа. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Курская операция наглядно объясняет смысл принципа «мир благодаря силе»», — пояснил он.

По словам украинского лидера, противостояние противнику на его территории является эффективной тактикой.

Заявление Зеленского было приурочено к полугоду с начала операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Двоим участникам атаки было присвоено звание Героя Украины. Их награждение украинский президент произвел лично.

До этого в Швейцарии заявили, что Зеленский мешает сделке Трампа по Украине.

4 февраля Зеленский заявил, что если США не хотят видеть Украину в НАТО, то должны передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и профинансировать миллионную армию. До этого он также обещал, что выборы нового президента на Украине пройдут после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.

Ранее Макгрегор призвал Трампа понять, что Зеленский не представляет волю украинцев.