Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский связал вторжение в РФ с принципами Трампа

Зеленский назвал вторжение в РФ смыслом принципов Трампа
close
Jose Luis Magana/AP

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вторжение в РФ смыслом принципов президента США Дональда Трампа. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Курская операция наглядно объясняет смысл принципа «мир благодаря силе»», — пояснил он.

По словам украинского лидера, противостояние противнику на его территории является эффективной тактикой.

Заявление Зеленского было приурочено к полугоду с начала операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Двоим участникам атаки было присвоено звание Героя Украины. Их награждение украинский президент произвел лично.

До этого в Швейцарии заявили, что Зеленский мешает сделке Трампа по Украине.

4 февраля Зеленский заявил, что если США не хотят видеть Украину в НАТО, то должны передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и профинансировать миллионную армию. До этого он также обещал, что выборы нового президента на Украине пройдут после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.

Ранее Макгрегор призвал Трампа понять, что Зеленский не представляет волю украинцев.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами