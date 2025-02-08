На Украине заявили об ударах по подконтрольному ВСУ Гуляйполю в Запорожской области

Российские военные ударили по городу Гуляйполе в Запорожской области, который находится под контролем ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил Иван Федоров, назначенный властями Украины глава Запорожской областной государственной администрации.

По его словам, по населенному пункту было нанесено «минимум шесть ударов».

Накануне председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что после освобождения Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР) российские войска достигли административной границы Запорожской области с востока.

6 февраля Вооруженные силы России ударили по цеху сборки дронов в районе завода «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что там изготавливали «важную деталь и с помощью изготовленных в других местах частей производили сборку.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.