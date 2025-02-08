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Стали известны подробности подготовки Украины к сдаче Дзержинска

Гагин: Украина перед Новым годом готовилась к сдаче Дзержинска
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Евгений Биятов/РИА Новости

Власти Украины заранее подготовились к сдаче Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в интервью РИА Новости.

По его словам, в Киеве понимали, что это рано или поздно случится, поэтому перед Новым годом командование всех частей и спецслужбы были выведены из города. Там остались обычные военнослужащие, которые должны были помешать российским войскам взять Дзержинск до инаугурации президента США Дональда Трампа — 20 января.

Днем 7 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в ходе активных наступательных действий взяли под контроль город Дзержинск.

По данным ведомства, только за пять месяцев боев за Дзержинск ВСУ потеряли более 25 тысяч военнослужащих.

Как отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, Дзержинск являлся последним важным форпостом на пути к значительному укрепрайону ВСУ в Константиновке.

Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали дороги перед отходом из Дзержинска.

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