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ВСУ заминировали дороги перед отходом из Дзержинска

РИА: ВСУ заминировали гражданские объекты перед отступлением из Дзержинска
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Volodymyr Pavlov/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины заминировали дороги и объекты гражданской инфраструктуры с помощью дронов перед отступлением из Дзержинска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Очень много применяли беспилотной авиации, FPV-дронов, гексакоптеры со сбросом ТМ-62, именно как фугас (советская противотанковая фугасная мина — «Газета.Ru)», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, военные фиксируют большое количество мин, которые «подбрасывают дистанционно».

7 февраля министерство обороны РФ подтвердило, что российские военнослужащие в ходе активных наступательных действий взяли под контроль город Дзержинск в Донецкой народной республике. В пресс-службе оборонного ведомства рассказали, что в боевых действиях за населенный пункт принимали участие члены добровольческого формирования «Ветераны» в составе группировки войск «Центр». Бойцам также помогали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии.

В свою очередь, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что солдаты Вооруженных сил России взяли под контроль большую часть донецкого города Часов Яр. В частности, военнослужащие заняли стадион «Авангард» и здание больницы №3.

Ранее стало известно, как ВС РФ «взяли в клещи» город Красноармейск.

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