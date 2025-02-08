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Украина не желает говорить о жителях Курской области, находящихся под оккупацией

Мирошник: Украина блокирует все переговоры по теме жителей Курской области
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Global Look Press

Украина блокирует все переговоры по теме безопасности жителей Курской области, которые находятся в оккупации на территориях, подконтрольных украинской армии. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Украинская сторона максимально блокирует возможность любой коммуникации, хотя международное гуманитарное право предполагает, что эта сторона должна максимально содействовать распространению и передаче достоверной информации о тех гражданских людях, находящихся на этой территории», — заявил Мирошник.

В результате, как отметил российский дипломат, Москва не обладает точными данными насчет того, сколько на оккупированных территориях осталось российских мирных жителей и в каком они положении. Мирошник добавил, что различные утверждения Киева о том, что украинские войска ведут себя с российскими гражданами «по-человечески», опровергаются свидетельствами жестоких преступлений.

Например, в Русском Поречном, где в подвалах домов были найдены тела местных жителей, в том числе пожилых людей.

Официально Россия разыскивает 517 своих граждан на территории Курской области, с которыми не могут связаться родные.

До этого Ленинский районный суд города Курска заочно арестовал полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпушу, которого обвиняют в неоднократных обстрелах Курской области, в том числе ракетном обстреле интерната с мирными жителями в оккупированной Судже.

Ранее российские бойцы показали кадры атаки украинских ракет по Судже.

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Атаки на Курскую область
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