Пять бригад Вооруженных сил Украины потеряли личный состав после атаки подразделений российской группировки войск «Восток». Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев в беседе с ТАСС.

«Нанесли поражение живой силе и технике подразделениям трех механизированных бригад, двух бригад территориальной обороны в районах Раздольного, Нового Комара, Отрадного, Гуляйполя», — отметил он.

За сутки украинская армия в зоне ответственности группировки войск «Восток» потеряла 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять орудий полевой артиллерии, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы, десять БПЛА самолетного типа и шесть дронов типа «Баба-яга», подчеркнул начальник пресс-центра.

Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, добавил Гордеев.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие в ходе активных наступательных действий взяли под контроль Дзержинск.

По данным ведомства, в боях за населенный пункт участвовали члены добровольческого формирования «Ветераны» в составе группировки войск «Центр». Им помогали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский подчеркнул, что Дзержинск являлся последним важным форпостом на пути к значительному укрепрайону ВСУ в Константиновке. Освобождение города также создает угрозу для украинских сил в районе Димитровки (Мирноград) к востоку от Красноармейска (Покровск), добавил он.

Ранее в подполье сообщили, что ВСУ насильно выселяют жителей прифронтовых зон.