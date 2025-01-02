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В подполье сообщили, что ВСУ насильно выселяют жителей прифронтовых зон

«Дозор»: украинские войска принудительно выселяют прифронтовые населенные пункты
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские войска принудительно выселяют прифронтовые населенные пункты, из которых вынуждены отступать под напором российских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья «Дозор».

«Из прифронтовой полосы насильственно эвакуируют население. Мужчин при этом направляют в ТЦК. Отдельная задача по эвакуации детей. Но и тут решается вопрос за деньги — от 1500 гривен. Имеются факты — отходящие подразделения ВСУ закидывают гранатами подвалы с мирными, считая их сепаратистами», — сообщили в «Дозоре».

Уточняется, что принудительная эвакуация проводится украинскими войсками в Харьковской и Запорожской областях, а также в Донецкой народной республике.

До этого представители подполья «Дозор» заявили, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) избивают мобилизованных на Украине.

По их данным, в отношении военкоматов на Украине все чаще организуют акты сопротивления.

Ранее сообщалось, что украинцы придумали новую схему уклонения от мобилизации.

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