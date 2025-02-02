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На Западе признали, что Украина проиграла войну

Журналист Боуз сообщил, что Киев проиграл войну
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Reuters

Власти Украины проиграли войну. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Сейчас всем очевидно, что война проиграна», — отметил он.

Несмотря на это, «коррумпированные командиры» президента Украины Владимира Зеленского продолжают требовать от населения страны идти на фронт, заметил Боуз.

30 января независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску во время дискуссии с журналистом порассуждал о будущем миропорядке и предрек раздел украинских территорий после завершения конфликта Москвы и Киева. Он утверждает, что мир меняется, и границы будут меняться вместе с ним. Отвечая на вопрос о том, действительно ли он верит в раздел Украины, Джорджеску ответил утвердительно.

До этого издание «Украинская правда» сообщило, что руководитель ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) на встрече с законодателями предупредил о возможном запуске «опасных процессов для самого существования» страны. Буданов якобы заявил, что это произойдет, если Киев и Москва не начнут мирные переговоры до лета текущего года.

Ранее политолог высказался о возможности раздела Украины после СВО.

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