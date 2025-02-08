Пушилин сообщил, что после освобождения Дзержинска в Горловке станет спокойнее

После освобождения Дзержинска (украинское название — Торецк), расположенного в Донецкой народной республике, в обстреливаемой Вооруженными силами Украины Горловке «станет спокойнее». Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Наконец-то освобожден Дзержинск <…> Рассчитываю на то, что после того, как наши ребята дальше отодвинут врага от Горловки, в Горловке, наконец-то, станет спокойнее», — отметил он.

Пушилин обратил внимание на то, что Горловка является «многострадальным» городом, в отношении которого украинская армия совершила огромное количество преступлений.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие в ходе активных наступательных действий взяли под контроль Дзержинск.

По данным ведомства, в боях за населенный пункт участвовали члены добровольческого формирования «Ветераны» в составе группировки войск «Центр». Им помогали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский подчеркнул, что Дзержинск являлся последним важным форпостом на пути к значительному укрепрайону ВСУ в Константиновке. Освобождение города также создает угрозу для украинских сил в районе Димитровки (Мирноград) к востоку от Красноармейска (Покровск), добавил он.

Ранее были названы потери ВСУ за пять месяцев боев за Дзержинск.