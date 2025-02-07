Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что силы армии России в пять раз превосходят ВСУ на Украине

WSJ: Украине сильно не хватает пехоты, ВС РФ превосходят ВСУ в соотношении 5 к 1
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Украине «отчаянно не хватает» личного состава на фронте, ВСУ по численности уступают российской армии на Донбассе в соотношении пять к одному. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«После почти трех лет боевых действий Украине отчаянно не хватает пехоты, чтобы занять окопы. По словам украинских офицеров, на большей части восточного фронта они (ВСУ – прим. ред.) численное уступают в соотношении по меньшей мере 5 к 1», - говорится в сообщении издания.

На фоне серьезных проблем с численностью личного состава новобранцам в ВСУ не хватает мотивации и боевого опыта, пишет WSJ.

До этого сообщалось, что украинская армия перевела около 50 тыс. военнослужащих всех родов войск в пехоту.

Соответствующий приказ подписал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 11 января.

Ранее в ВСУ пожаловались на отсутствие ротации военных в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами