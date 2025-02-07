WSJ: Украине сильно не хватает пехоты, ВС РФ превосходят ВСУ в соотношении 5 к 1

Украине «отчаянно не хватает» личного состава на фронте, ВСУ по численности уступают российской армии на Донбассе в соотношении пять к одному. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«После почти трех лет боевых действий Украине отчаянно не хватает пехоты, чтобы занять окопы. По словам украинских офицеров, на большей части восточного фронта они (ВСУ – прим. ред.) численное уступают в соотношении по меньшей мере 5 к 1», - говорится в сообщении издания.

На фоне серьезных проблем с численностью личного состава новобранцам в ВСУ не хватает мотивации и боевого опыта, пишет WSJ.

До этого сообщалось, что украинская армия перевела около 50 тыс. военнослужащих всех родов войск в пехоту.

Соответствующий приказ подписал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 11 января.

Ранее в ВСУ пожаловались на отсутствие ротации военных в Курской области.