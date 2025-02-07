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Над Белгородской областью за час сбили три беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов над Белгородской областью
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Станислав Красильников/РИА Новости

Над территорией Белгородской области сбиты три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Дроны были уничтожены в период времени с 20:30 до 21:30 по московскому времени. Для их ликвидации применялись дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в ведомстве.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в Валуйском округе. В транспортном средстве находились мужчина и две девушки в возрасте 18 и 14 лет. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в начале февраля дрон ВСУ попал по маршрутке в Белгородской области. Ранения получили водитель и пассажирка.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.

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Атаки БПЛА на Россию
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