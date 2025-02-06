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Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль в Белгородской области, есть погибшие

В Валуйском округе три человека погибли от взрывчатки, сброшенной дроном на авто
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Inna Varenytsia/Reuters

Три человека погибли в Белгородской области при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, трагедия случилась в Валуйском округе. По предварительным данным, в машине были мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Все они скончались на месте.

В начале февраля дрон ВСУ попал по маршрутке в Белгородской области. Вячеслав Гладков сообщал, что ранены водитель и пассажирка.

Пострадавшую с сотрясением головного мозга и множественными поверхностными ранами мягких тканей ноги попутным транспортом доставили в Валуйскую центральную районную больницу. От госпитализации женщина отказалась. Мужчину с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставили в ту же больницу, что и женщину.

Также, по словам Гладкова, в поселке Чапаевский Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.

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