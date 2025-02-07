WP: украинская оборона трещит по швам, ВСУ находятся в изнуренном состоянии

Оборона Вооруженных сил Украины «трещит по швам», поскольку солдаты находятся в изнуренном состоянии. Об этом пишет американская газета The Washington Post, комментируя взятие Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике.

«Украинская оборона трещит по швам <…> Армия России провела непрерывную годичную кампанию вдоль восточного фронта, постепенно ослабляя хватку малочисленных и изнуренных украинских войск», — говорится в публикации.

Установление контроля над Дзержинском позволит ВС России ускорить продвижение в ДНР, подчеркнуло издание.

Днем 7 февраля Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие в ходе активных наступательных действий взяли под контроль Дзержинск.

По данным ведомства, в боях за населенный пункт участвовали члены добровольческого формирования «Ветераны» в составе группировки войск «Центр». Им помогали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский подчеркнул, что Дзержинск являлся последним важным форпостом на пути к значительному укрепрайону ВСУ в Константиновке. Освобождение города также создает угрозу для украинских сил в районе Димитровки (Мирноград) к востоку от Красноармейска (Покровск), добавил он.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.