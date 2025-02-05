Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна является «авангардом» НАТО в плане расходов на оборону и модернизацию вооруженных сил, и другие страны завидуют Варшаве. Его слова приводит Do Rzeczy.

«В НАТО мы являемся абсолютным авангардом, особенно по расходам на оборону и, соответственно, по расходам на модернизацию», — заявил Дуда.

По его словам, во время контактов с представителями соседних стран, в первую очередь представителями восточного фланга Североатлантического альянса, они смотрят на Варшаву с «завистью» из-за эффективности в сфере обороны.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европейский союз должен вооружиться, чтобы выжить в условиях все более неопределенного мирового порядка.

Военный бюджет Польши в 2025 году составляет 186 млрд злотых (около $45 млрд) — 4,7% ВВП республики.

Ранее президент Польши лишился части среднего пальца.