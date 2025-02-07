В Минобороны назвали особенность освобожденного Дзержинска

Перешедший под контроль ВС РФ населенный пункт Дзержинск — крупнейший из входящих в Торецкую агломерацию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дзержинск — самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации... На начало 2022-го общее число жителей Торецкой агломерации составляло более 73,5 тыс. жителей, непосредственно в Дзержинске — около 35 тыс. жителей», — говорится в сообщении.

7 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в ходе активных наступательных действий взяли под контроль город Дзержинск.

По данным ведомства, в боях за населенный пункт участвовали члены добровольческого формирования «Ветераны» в составе группировки войск «Центр». Им помогали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии.

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, Дзержинск был последним важным форпостом на пути к значительному укрепрайону ВСУ в Константиновке.

Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали дороги перед отходом из Дзержинска.