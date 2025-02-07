Минобороны оценило продвижение армии России при освобождении Дзержинска

МО: освободив Дзержинск, ВС РФ продвинулись в глубину обороны ВСУ на 13 км

При освобождении Дзержинска в Донецкой народной республике общее продвижение Вооруженных сил России в глубину обороны противника превысило 13 километров. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Общее продвижение российских войск в глубину обороны противника составило более 13 километров», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что общая площадь освобожденной плотной городской застройки Дзержинска составила более 50 квадратных километров.

По данным МО РФ, в ходе операции по взятию контроля над городом Дзержинском было освобождено 11 населенных пунктов Торецкой агломерации (городской общины) и 139 квадратных километров территории.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Дзержинск, который имел украинское название Торецк, являлся последним важным форпостом на пути к значительному укрепрайону ВСУ в Константиновке. Он подчеркнул, что освобождение города также создает угрозу для украинских сил в районе Димитрова (Мирноград) к востоку от Красноармейска (Покровск).

Днем 7 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в ходе активных наступательных действий взяли под контроль город Дзержинск.

Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали дороги перед отходом из Дзержинска.