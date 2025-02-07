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Российские войска взяли под контроль Дружбу

Минобороны: войска РФ освободили населенный пункт Дружба в ДНР
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РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» освободили поселок Дружба в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России в сводке за период с 1 по 7 февраля.

В течение недели российские военные из «Центра» также взяли донецкие населенные пункты Крымское и Барановка.

«Нанесено поражение подразделениям двух тяжелых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины», — отмечается в сводке.

В МО также рассказали, что потери ВСУ на этом направлении превысили 3720 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились четырех танков, включая Leopard немецкого производства.

Тем временем ТАСС со ссылкой на силовые структуры передает, что ВСУ перебросили в Курскую область часть сил с линии фронта в Донбассе, оставляя там недавно мобилизованных и штрафников. По словам источника, наиболее боеспособные украинские соединения выводятся из районов Красноармейска (украинское название - Покровск), Доброполья и Славянска.

Ранее Зеленский назвал вторжение в Курскую область наглядным объяснением смысла принципа Трампа о достижении мира.

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