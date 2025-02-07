Глава МО РФ Белоусов поблагодарил полк, взявший под контроль село Дружба в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил полк, взявший под свой контроль поселок Дружба в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109 отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Дружба Донецкой народной республики», — сказано в сообщении ведомства.

7 февраля Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли населенный пункт Дружба. В течение недели под контролем российских военных также оказались донецкие села Крымское и Барановка.

В МО также рассказали, что потери ВСУ на этом направлении превысили 3720 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились четырех танков, включая Leopard немецкого производства.

Ранее СМИ оценили шансы ВСУ остановить российские войска у Красноармейска.