Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Марочко: российские военные взяли под контроль большую часть Часового Яра

Марочко заявил, что ВС РФ взяли под контроль стадион и больницу в Часовом Яре
close
Violeta Santos Moura/Reuters

Российские войска взяли под контроль большую часть города Часов Яр в ДНР. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.

«В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр ВС РФ взяли под контроль большую часть города и продолжают развивать успех», — сказал он.

По его данным, под контроль российских военных перешел стадион «Авангард» и городская больница №3.

Штурмовики ВС РФ закрепились на выгодных позициях, расположенных на высотах. Взяты под контроль три западных жилых квартала и большая часть северного квартала. Передовые подразделения начали работать в микрорайоне Шевченко, сообщил Марочко.

Кроме того, российские силы взяли под огневой контроль несколько автодорог на юге города и переправу через реку Грузская, добавил эксперт.

4 февраля РИА Новости сообщало, что ВСУ начали массовую эвакуацию раненых военнослужащих в районе Часова Яра.

Ранее Алаудинов заявил, что на Украине уничтожили бункер генералов НАТО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами