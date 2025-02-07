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Появились подробности о ситуации с укреплениями ВСУ в Днепропетровской области

ТАСС: ВСУ не оборудовали укрепления у границы с Днепропетровской областью
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военнослужащие не успели организовать полноценные укрепления у границы с Днепропетровской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Со стороны Красноармейска серьезных укреплений на границе с Днепропетровской областью противник настроить не успел», — заявил источник агентства.

По его словам, на границе были сооружены окопы, но их недостаточно для полноценной обороны. В силовых структурах уточнили, что похожая ситуация сложилась на южной границе Донецкой народной республики (ДНР) в направлении Днепропетровской области.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что украинское командование 6 февраля покинуло город Красноармейск в полном составе, и сейчас там остались только командиры рот и батальонов. По словам парламентария, пункты управления украинской армии перенесли на приграничную территорию в Днепропетровскую область.

7 февраля в Никопольском районе Днепропетровской области Украины были обнаружены повреждения на объектах инфраструктуры.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что 80% мужчин на Украине не хотят на фронт.

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