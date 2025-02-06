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Пленный боец ВСУ заявил, что 80% мужчин на Украине не хотят на фронт

Пленный боец ВСУ Волошин: 80% мужчин на Украине не хотят воевать
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Порядка 80% мужчин на Украине не хотят воевать. Об этом сообщил пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Волошин, передает РИА Новости.

«80% людей не хотят воевать. Просто заставили», — заявил он.

По словам пленного, если не пойти на фронт, то человеку грозит тюрьма, откуда мужчин все равно отправляют на поле боя. Он добавил, что людям «не оставили выбора».

Волошин добавил, что пробыл в «учебке» всего неделю, после чего самовольно покинул воинскую часть на несколько месяцев, однако его поймали сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине - прим. ред.) в Днепропетровской области.

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Мищевский заявил, что украинцам лучше скрываться от представителей ТЦК или эмигрировать. Он призвал мужчин «скрываться какими-то возможностями» и покидать территорию страны при возможности.

В среду министерство обороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150». По данным агентства, среди обменянных был и Мищевский.

Ранее украинский пленный рассказал, как два года скрывался от военкомов после контузии.

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