Российские военные за неделю освободили населенные пункты Великая Новоселка, Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка в Донецкой народной республике (ДНР), а также Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

28 января бойцы подразделений группировки войск «Запад» взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области.

За неделю военные группировки войск «Центр» продолжили продвигаться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и освободили Зеленое, Новоелизаветовку и Нововасилевку в ДНР. В ходе боев за населенные пункты ВСУ потеряли более 4000 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронемашины, 48 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

26 января бойцы группировки войск «Восток» установили контроль над Великой Новоселкой в ДНР. Этот населенный пункт был последним крупным рубежом ВСУ на Южно-Донецком направлении. В ходе боев ВСУ потеряли более 1000 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронемашины, 16 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии.



До этого американское издание The Hill писало, что Россия к 2026 году возьмет под контроль Киев и Львов, а после подойдет к границам НАТО, если США остановят помощь Украине.

Ранее на Западе заявили о «кризисе дезертирства» в ВСУ.